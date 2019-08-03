"ماعت" ينشر تقريرا يرصد عداء أيمن نور للدولة المصرية

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تقريرا مصورا نشره مركز ماعت، عن أيمن نور المناصر لجماعة الإخوان الإرهابية.

ورصد التقرير، الذي عرضه الباز في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، رحلة أيمن نور من كونه ضيف دائم على قناة الجزيرة، لجلوسه على موائد الإعلام القطري، حيث يمتلك لسانًا أجاد لّي الحقائق ونشر الأكاذيب.

وبحسب التقرير، سوّق أيمن نور نفسه كضحية لنظام مبارك، لكسب مزيد من التعاطف عندما حكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية التزوير، ورغم أنه روج نفسه كوجه ليبرالي، إلا أنه تحول فجأة لأكبر مناصر للإخوان متبنيا أفكارهم المناهضة لليبرالية التي تجهل المجتمع وتكفره، وأصبح كادرًا مهمًا من كوادره الإخوان، يتقاسم معهم حقد شديد تجاه مصر.

وعقب الباز، على التقرير، قائلًا: "لص إسطنبول يستمر في سرقاته وخداعه إلى حين، لكن لن يستمر إلى الأبد".