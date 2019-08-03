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مصر

النائب العام يفتح تحقيق عاجل في واقعة فيديوهات "أحمد حسن وزينب"

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:50 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن استجابة السيد النائب العام السريعة لبلاغ المجلس بفتح التحقيقات العاجلة في واقعة استغلال زوجين لطفلتهما ونشر فيديوهات مسيئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بغرض الشهرة، وتقدم المجلس ببلاغ آخر اليوم السبت، ضد المذكورين، لقيامهما بنشر فيديوهين آخرين، اليوم، يظهران فيها الطفلة قاصدين تعريضها للخطر، حيث تم ضمه للبلاغ الأول.

وفي هذا الصدد توجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر للمستشار نبيل صادق، النائب العام، لاستجابته السريعة في فتح تحقيق عاجل بشأن واقعة إساءة الطفلة وتعريضها للخطر، ولحرصه الدائم على انفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري والمواثيق الدولية، لافته إلى أن النائب العام أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا، وذلك باستجواب والدي الطفلة، ومواجهتهما بمضمون البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والامومة، وإرسال صورة من الأوراق والتحقيقات إلى نيابة الطفل المختصة لإعمال شئونها في أمر الطفلة؛ لتعرضها للخطر، وفقًا للمادتين (96 و99 مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

يذكر أن الواقعة ترجع إلى قيام زوجين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال طفلتهما حديثة الولادة، وتصوير فيديوهات خاصة بهما، وهما يبكيان الطفلة بطريقة مهينة، لتحقيق أعلى نسب مشاهدة وللتربح والكسب، وذلك في صورة مسيئة تهدد التنشئة السليمة، حيث تم تحرير بلاغ رقم 158539 على خط نجدة الطفل 16000، وقرر النائب العام إحالة البلاغ للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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