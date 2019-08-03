كشف غموض العثور على جثة "بقال" بكفر الزيات

نجحت مباحث مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادى جميل سالم، اليوم السبت، من كشف غموض العثور على جثة "بقال" داخل حظيرة مواشي.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير مباحث المديرية، بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث جنائي ضم الرائد هادي جميل سالم، رئيس مباحث مركز كفرالزيات، ومعاونيه بمشاركة ضباط قطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجني عليه، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.



وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وفي أحداها تم ضبط المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وذلك لسابقة شرائه بضائع من المحل الخاص بالمجني عليه دون دفع ثمنها، وقيام المجني عليه بشكايته لأشقائه ورفض إعطائه بضائع من المحل ملكه مما أثار حفيظته، وقام باستدرجه لحظيرة الماشية الخاصة به بزعم مساعدته فى بعض الأعمال، وبمغافلته قام بالتعدى عليه بالقطعة الحديدية المعثور عليها فأودى بحياته.



تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.