مقتل 20 شخصًا في حادث إطلاق النار بولاية تكساس

أعلن مصدر في الشرطة الأمريكية، مقتل 20 شخصًا في حادث إطلاق نار بمدينة الباسو بولاية تكساس.



وقالت قناة الحرة الأمريكية، الليلة، إنه ألقي القبض على 3 مشتبه بهم في الحادث.



وأظهرت لقطات حية من موقع الحادث انتشار مكثف من الشرطة، وسيارات إسعاف.



وأعلنت شرطة الباسو بولاية تكساس، في وقت سابق اليوم، أنها استجابت لتقارير تتحدث عن إطلاق نار.