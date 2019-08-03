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سياسي

المحامين تعلن تفاصيل النشاط الرياضي لأعضائها

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد و محمد جعفر
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نظم الكيان الرياضي بالنقابة العامة للمحامين، مساء اليوم، مؤتمره الأول للإعلان عن النشاط الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة نادي المحامين الرياضي، والأنشطة الرياضية، وإشهار نادي المحامين الرياضي لدى وزارة الشباب والرياضة، وذلك بالنادي النهري للمحامين في المعادي، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور.

حضر المؤتمر يحيى التوني، أمين صندوق نقابة المحامين، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، وعبد الجواد أحمد، وسيد عبد الغني، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد هيبة، عضو مجلس نقابة شمال القاهرة، وإسلام عليوة، وأحمد إبرهيم، عضوا مجلس إدارة نادي المحامين الرياضي.

وفي كلمته، أوضح إسلام عليوة أهداف وأسباب إنشاء الكيان الرياضي بنقابة المحامين، والمدة التي تم فيها الترتيب لإقامته، ودور النقابة العامة في هذا العمل، قائلا:" عرضنا الأمر على السيد النقيب، وكانت لدينا الكثير من العقبات، حيث بدأنا بدوري الشركات حفاظا على الكيان، مع أن النقيب العام لم يكن مرحبا في البداية بدوري الشركات، وبدأ في مساندتنا منذ الوهلة الأولى لإجراءات التأسيس في وزارة الشباب والرياضة".

وأكد عليوة أن فريق المحامين بصدد المشاركة في دوري الدرجة الرابعة، إلى جانب عملنا على توفير عدة أنشطة رياضية أخرى، مثل الكاراتيه، والسباحة، وتنس الطاولة، معلنا عن أن البدء في نشاط الكاراتيه سيكون خلال الأسبوع المقبل، وسيتيح الاشتراك في الاتحاد المصري للكاراتيه.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي المحامين الرياضي أن إدارة الأنشطة الرياضية تدرس إقامة استاد لنقابة المحامين، مشيرا إلى أن الاشتراك في الرياضات، التي توفر من خلال نادي المحامين، متاح لجميع السادة المحامين على مستوى الجمهورية، وليس في القاهرة فقط، وستكون هناك لجان خاصة لاختيار المدربين المتقدمين للتدريب في جميع الأنشطة الرياضية.
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