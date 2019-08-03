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مصر

تحويل السنة الأولى بمدارس التعليم الفني لفترة تأسيس عسكري

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:43 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تنفيذ بروتوكول التعاون بدءًا من العام الدراسي المقبل 20192020 في عدد 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى إنه سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبي، وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن، وتكوين شخصية المواطن الصالح، التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجهت الوزارة مديري المديريات إلى ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لذلك بالمدارس المختارة من أرض الطابور، وأعلام الجمهورية، ومكاتب إدارية، وحجرات للتدريب بها مساعدات ووسائل التدريب من شاشات العرض، وأجهزة الصوت، وأجهزة الكمبيوتر، كما تم التأكيد على تأمين إنشاءات المدرسة من أسوار وبوابات، إضافة إلى السعي نحو تطبيق نظام مصاحب لتحسين الانضباط العام بين طلاب المدارس المختارة.

وفيما يلى بيان بالمدارس ال 27 المختارة:

1- مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر المعدنية بمحافظة القاهرة

2- مدرسة طوسون الصناعية بنين بمحافظة الإسكندرية

3- مدرسة دمنهور الزخرفية بنين بمحافظة البحيرة

4- مدرسة بسيون الصناعيه بنين بمحافظة الغربية

5- مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفيه بمحافظة كفر الشيخ

6- مدرسة قويسنا الصناعية بنين بمحافظة المنوفية

7- مدرسة بنها الميكانيكية بنين بمحافظة القليوبية

8- مدرسة عرفه عبد المطلب الصناعية بمحافظة الدقهلية

9- مدرسة دمياط المعدنية بنين بمحافظة دمياط

10- مدرسة الزقازيق المعمارية بمحافظة الشرقية

11- مدرسة بور سعيد الزخرفيه بمحافظة بور سعيد

12- مدرسة المهندس إبراهيم أحمد عثمان الصناعيه بمحافظة الإسماعيلية

13- مدرسة السويس الصناعيه البحرية بنين بمحافظة السويس

14- مدرسة إمبابة الصناعيه بمحافظة الجيزة

15- مدرسة طاميه الصناعية بنين بمحافظة الفيوم

16- مدرسة الفشن الصناعية بنين بمحافظة بنى سويف

17- مدرسة المنيا المعمارية الزخرفيه بنين بمحافظة المنيا

18- مدرسة مبروك الميكانيكية بنين بمحافظة أسيوط

19- مدرسة سوهاج الزخرف بمحافظة سوهاج

20- مدرسة قنا الميكانيكية بنين بمحافظة قنا

21- مدرسة الأقصر الميكانيكية بمحافظة الأقصر

22- مدرسة إدفو الصناعية بنين بمحافظة أسوان

23- مدرسة مطروح الزخرفية المعماريه بمحافظة مطروح

24- مدرسة الخارجة الصناعية بنين بمحافظة الوادى الجديد

25- مدرسة الغردقة الصناعية بنين بمحافظة البحر الأحمر

26- مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بمحافظة شمال سيناء

27- مدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة بمحافظة جنوب سيناء
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