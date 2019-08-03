السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية.



وأكد بوريس جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.



وعبر جونسون، عن تطلعه للقاء الرئيس على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبعة الكبري G7 القادمة بفرنسا الشهر الجاري.