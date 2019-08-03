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الزمالك يضم "شيكابالا" للفئة الأولى داخل الفريق
السبت 03/أغسطس/2019 - 09:37 م
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قرر مسئولو نادي الزمالك ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم للفئة الأولى بالقلعة البيضاء بعد قرار عودته.
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