أيمن نور ينفق 30 ألف دولار على استضافة 4 من "شباب 6 أبريل"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية، دعا سوسن غريب المتحدثة باسم 6 أبريل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيمن بقطر ومحمد إسماعيل ومختار كامل، الذين يسوقون لأنفسهم كمعارضين للنظام المصري، وذلك من أجل التنسيق معهم لتشويه صورة مصر في الكونجرس الأمريكي.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن شباب الإخوان قدموا شكاوى لقيادات إخوانية، أن أيمن نور لا يعطي للشباب حقوقهم المالية، وفي الوقت نفسه ينفق 30 ألف دولار على استضافة هؤلاء الأربعة.

ولفت الباز، إلى أن أيمن نور يلمع صورة محمود حسين المتهم بسرقة 4 ملايين دولار، من أموال التبرعات، والذي طرد شباب الإخوان من الشقق التي استأجروا ومن أعمالهم، بعدما اعترضوا على سرقاته.