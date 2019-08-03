أخرة الجيرة.. حبس شقيقين تعدوا بالسلاح الأبيض علي جارهم

قررت نيابة الشروق وبدر حبس شقيقين تعدوا على جارهم بالسلاح الأبيض؛ لخلافات الجيرة بينهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين هم "أيمن. م"، و"أحمد.م"، عاطلين، تعدوا علي جارهم "شعبان. ح" بالسلاح الأبيض بعد مشاجرة لخلافات الجيرة بينهم.



وكانت بداية الواقعة بورود إخطار من مستشفى بدر التخصصي يفيد بوصول "شعبان. ح"، مصابًا بسلاح أبيض، وبالانتقال والفحص تبينت صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكابهم واقعة التعدي على المجني عليه؛ لخلافات نشبت بينهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.