دير مارمينا بأبنوب يسيم رهبان جدد بعد عام من التوقف

سام الأنبا لوكاس أسقف أبنوب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم، رهبان جدد بدير الشهيد القديس مارمينا العجايبي بجبل أبنوب، بعد عام من توقف الأديرة من سيامة رهبان جدد أو قبول طلاب رهبنة بالأديرة القبطية.



وشاركه في صلوات سيامة الرهبان الجدد عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهم نيافة الأنبا بموا أسقف السويس، ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات.



وبدأ دير مارمينا العجايبي بجبل أبنوب في استقبال أول دفعة رهبان اليوم مع أول يوم لفتح الأديرة أبوابها للرهبان الجدد، وأول رهبان تمت سيامتهم هما الراهب غبريال الأبنوبي، والراهب رافائيل الأبنوبي.