حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التوكتوك" ببدر

قررت نيابة الشروق وبدر حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التوكتوك بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين هم عاصم م، أبو العز ف، سامي وعاطلين، واعترف المتهمين بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك بمدينة بدر واعترفوا بسرقتهم 3 تكاتك وبيعها.



كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك واعترفوا بسرقتهم لعدد 3 تكاتك وتمكنوا من بيعهم وتقسيم المبلغ على أنفسهم وإنفاقه على أغراضهم الشخصية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.