السلطات الأمريكية توقف 3 أفراد يشتبه بتورطهم في هجوم تكساس

أعلن "دي مارجو" عمدة مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن توقيف ثلاثة مشتبه بهم في حادث إطلاق النار الذي وقع أحد أمام المولات التجارية بالمدينة.



وقال العمدة مارجو في مؤتمر صحفي مساء اليوم إنه يواجه "هذه المأساة بصعوبة"، مؤكدًا في الوقت ذاته مقتل العديد من الأشخاص بخلاف نقل العشرات إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وذلك وفق قناة "CNN" الأمريكية.



وأعلنت الشرطة الأمريكية مساء اليوم، عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث إطلاق نار وقع أمام متجر ولمارت بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس.



ويأتي هذا الحادث في سياق مقتل شاب الأسبوع الماضي يبلغ من العمر 38 عاما، وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار، في حديقة براونزفيل في بروكلين بنيويورك، ضمن مهرجان سنوي للطعام، فيما انتحر منفذ الهجوم.

