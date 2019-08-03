رئيسة النواب الأمريكي تدين حادث تكساس وتطالب بتقييد حمل السلاح

أعربت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، عن حزنها الشديد لسقوط قتلى وجرحى جراء حادث لإطلاق النار في ولاية تكساس مساء اليوم السبت.



وطالب النائبة عن الحزب الديمقراطي "نانسي بيلوسي" بضرورة البدء في اتخاذ إجراءات فعلية؛ لإنهاء العنف الناجم عن استخدام الأسلحة، وذلك في إشارة إلى مطالب الحزب الديمقراطي، بتقييد استخدام السلاح من قبل الأفراد، الأمر الذي يعرقله الحزب الجمهوري، وعلى رأسه الرئيس دونالد ترامب.



وقال رئيسة مجلس النواب الأمريكي في بيان عبر صفحتها على موقع تويتر "نحن نراقب عن كثب الوضع في إل باسو، قلوبنا تتألم لعائلات القتلى والجرحى".



وأعلنت الشرطة الأمريكية مساء اليوم عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، في حادث إطلاق نار وقع أمام متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.



وقالت أوليفيا زيبيدا المسؤولة بمدينة إل باسو، في تصريحات مقتضبة مساء اليوم، إن العديد من الأشخاص قتلوا في إطلاق النار، وما زال المشتبه به متحصنا في المبنى التجاري.



وقتل الأسبوع الماضي شابًا يبلغ من العمر 38 عاما، وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار، في حديقة براونزفيل في بروكلين بنيويورك، ضمن مهرجان سنوي للطعام، فيما انتحر منفذ الهجوم.







