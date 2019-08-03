"200 ألف دولار في 4 حلقات".. فيديو يفضح هشام عبدالحميد وأيمن نور

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو يظهر الفنان هشام عبدالحميد، وهو يتفاوض مع أيمن نور، رئيس قناة الشرق، حول تقاضي 200 ألف دولار على مدار أربع حلقات.

وتضمن الفيديو، الذي عرضه الباز في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، حديث الممثل هشام عبد الحميد، وهو يرفض استلام 150 ألف دولار من أحد العاملين بالقناة، وقال: "اتفقت مع الدكتور أيمن نور على 200 ألف دولار مش 150 ألف".

وأجرى "عبد الحميد" مكالمة هاتفية مع أيمن نور، وقال: "أنا أتفقت معاك على 200 ألف، مليش دعوة بظروف القناة، دي آخر حلقة ليا في القناة".

وعقب الباز على الفيديو: "لص إسطنبول بيقلب فلوس التبرعات، عصابة مقرفة وسخيفة".