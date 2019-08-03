شاهد.. إمام مركز إسلامي ينشد قصيدة "قلبي الخفاق" للبابا شنودة

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو للشيخ الصوفي أحمد دويدار، إمام أحد المراكز الإسلامية في مانهتن بأمريكا، وهو ينشد قصيدة "قلبي الخفاق" من تأليف الراحل "البابا شنودة".

وألقى الشيخ دويدار، القصيدة بصوت عذب، بحضور الأنبا دافيد أسقف نيويورك، وهو ما قوبل بترحاب كبير من الحضور وتصفيق حاد.

وعلق الباز، على هذه الواقعة، قائلا: "إنه لو لم ننوه على أن هذه القصيدة للبابا شنودة ، لتوقعنا أنها لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كما أنها تعكس أن المجتمع المصري متسامح بطبعه".