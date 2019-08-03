محافظ الدقهلية يحيل 104 من المتغيبين عن العمل بالوحدات المحلية للتحقيق

قرر محافظ الدقهلية، إحالة مسئولي وحدات محلية ووحدات صحية ومراكز شباب وجمعيات زراعية للتحقيق بسبب وجود تلك الوحدات مغلقة أثناء وقت العمل الرسمي، وإحالة 104 من العاملين بها للتحقيق بسبب تغيبهم وانصرافهم عن العمل بدون إذن أو تصريح رسمي.



وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المرور الميداني على الوحدات الخدمية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى انضباط العاملين وانتظام العمل بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين والمقصرين.



جاء ذلك بناء على التقرير المعروض من الإدارة العامة للمتابعة بشأن المرور على عدد من الوحدات المحلية بالجمالية وتمي الأمديد ووحدات صحية بمنية النصر وتمي الأمديد والسنبلاوين ومراكز شباب بالكردي وميت سلسيل وتمي الأمديد وجمعيات زراعية بالمنزلة والجمالية وأجا.