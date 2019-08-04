أسعار الذهب اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب، اليوم الأحد، خلال التعاملات المسائية بقيمة تقدر بنحو 8 جنيهات.



وأضاف نجيب، خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن الذهب عيار 21 سجل نحو 660 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا من 1407 دولارات إلى 1437 دولارًا للأوقية، فيما سجل عيار 18 نحو 565 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 24 نحو 754 جنيهًا للجرام، وسجل الجنية الذهب 5280 جنيهًا، فيما وصلت الأوقية الذهب 1437 دولارا.



وأشار إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للذهب، عقب خفض الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي ربع نقطة.



وتشهد أسعار الذهب في مصر، تفاوتًا بين المحافظات المختلفة، وقد يكون هذا التفاوت قيمته 50 قرشًا أو جنيهًا واحدًا.