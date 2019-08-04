أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الأحد، إن هناك استقرارًا في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر الدواجن من المزرعة وصل إلى 26 جنيهًا للكيلو، في حين يتم بيعه للمستهلك بسعر 32 جنيهًا للكيلو.



وأوضح أن، هناك استقرار في أسعار كرتونة البيض، حيث تراوح سعرها ما بين 31 و32.5 جنيهًا من المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك ما بين 37 و38 جنيهًا.



وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك استقرار في أسعار الدواجن البلدي عند 27 جنيهًا من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك ما بين 32 و34 جنيهًا للكيلو.