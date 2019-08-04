سعر اليورو اليوم الأحد 4 أغسطس 2019
الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:24 ص
هويدا سعيد - أسماء ابراهيمطباعة
استقر سعر اليورو الأوروبي، خلال التعاملات الصباحية الأحد، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي:
18.38 جنيه للشراء.
18.53جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
18.38 جنيه للشراء.
19.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
18.38 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
18.31 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.36 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.50 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.35 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي:
18.38 جنيه للشراء.
18.53جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
18.38 جنيه للشراء.
19.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
18.38 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
18.31 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.36 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.50 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.35 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.