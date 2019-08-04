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اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:36 ص
أسعار الدولار فى
أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 4 أغسطس 2019
هويدا سعيد - أسماء ابراهيم
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استقرت أسعار صرف الدولار في البنوك، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 4 أغسطس 2019، حيث سجل في بنك البركة 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك "المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي" 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك "عودة، الأهلي اليوناني بمصر، مصر إيران للتنمية، الأهلي المصري، المصرف المتحد، قناة السويس، مصر" 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.
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