سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4 أغسطس 2019
الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:07 ص
هويدا سعيد - أسماء ابراهيمطباعة
استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019، حيث سجل نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع؛ حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
4.39 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
4.39 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
4.39 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة:
4.33 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:
4.36 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي "CIB":
4.38 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
4.39 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
4.39 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
4.39 جنيه للشراء.
4.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة:
4.33 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:
4.36 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي "CIB":
4.38 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.