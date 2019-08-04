سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019، حيث سجل نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع؛ حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر:

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة:

4.33 جنيه للشراء.

4.46 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

4.36 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي "CIB":

4.38 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.