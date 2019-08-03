زيمبابوي ترفع أسعار البنزين والديزل للمرة الثانية في أسبوع

أعلنت زيمبابوي، اليوم السبت، رفع أسعار البنزين والديزل للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد 24 ساعة من إعلان وزير المالية الزيمبابوي مثولي نكوبي عن زيادة رسوم استهلاك الوقود بنسبة 45%.



وحسب وكالة أنباء بلومبرج، يبلغ سعر لتر البنزين حاليا 01ر9 دولار زيمبابوي، بدلا من 55ر7 دولار زيمبابوي، وبلغ سعر الديزل 06ر9 دولار زيمبابوي بدلا من 22ر7 دولار، أي بزيادة نسبتها 19 و25 % على التوالي.

وكان نكوبي قد أعلن في وقت سابق أن أسعار الوقود منخفضة للغاية في البلاد، وتحتاج إلى أن تكون مسايرة لسعر الصرف بين العملة المحلية والدولار الأمريكي.