الباز لرجال الأعمال: "مصر خيرها عليكم.. ادعموا مبادرة حياة كريمة"

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالمشاركة في دعم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الفقيرة.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور: أن مصر يوجد بها رجال أعمال ومليارديرات ومليونيرات، لا حصر لهم، وهؤلاء مصر خيرها عليهم جميعا، ولحم كتافهم من خيرها، فيجب أن يساهموا في دعم الدولة في هذه المبادرة لدعم الفقراء.

واستكمل أن البعض قد يرى أن رجال الأعمال طالما أنهم يدفعون الضرائب والزكاة فلا يمكن أن نطالبهم بشيء، ولكن هذا الأمر غر صحيح ، فرجال الأعمال يجب أن يدعموا دولتهم طالما أن الضرائب والزكاة لا تكفي لسد احتياجات الفقراء.

واستطرد أن فقر المجتمع ليس عورة، ولكن مصر لن تنتقل إلى مرحلة أخرى تبدع فيها وتنطلق إلا من خلال دعم رجال الأعمال والجمعيات لجهود الدولة.