قاض أمريكي يأمر باستمرار احتجاز صوماليين بتهمة الشروع في دعم داعش

أمر أحد القضاة بولاية (اريزونا) الأمريكية باستمرار احتجاز اثنين من اللاجئين الصوماليين بتهمة الشروع في تقديم دعم مادي لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن القاضي قرر استمرار حبس المتهمين: أحمد مهاد محمد (21 عاما)، وعبدي يمني حسين (20 عاما) بأحد مراكز الاحتجاز بمدينة (توسكون) بأريزونا لحين تحديد موعد مثولهما أمام المحكمة.

وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على هذين الشابين الصوماليين يوم الجمعة الماضي بعد اجتياز الحواجز الأمنية بمطار توسون.