الانتهاء من فك جدران مقبرة "توتو" لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية

انتهى مرممو المجلس الأعلى للآثار، من فك جدران مقبرة "توتو" الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على نقلها.



وقال المجلس، فى بيان اليوم، إنه تم إضافة جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.



وعثر على المقبرة ومدخلها عام 2018 أثناء القبض على إحدى العصابات خلال محاولتها الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الأثرى بمنطقة الديابات والذي لا يتبع المجلس الأعلى للآثار، وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع، وبدأت أعمال التنقيب الأثرى والعلمي عن طريق بعثة أثرية مصرية برئاسة أمين المجلس الأعلى للآثار، أسفرت عن العثور على بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات.