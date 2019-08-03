بيراميدز يفوز على الباطن السعودي وديا بهدفين مقابل لا شيء

حقق فريق بيراميز الفوز على ضيفه (الباطن) السعودي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم باستاد الدفاع الجوي؛ وذلك استعداد لبدء مشوار الفريق في الكونفدرالية بمواجهة إيتوال دي كونجو بطل الكونغو في دور الـ64.



سجل هدفي بيراميدز في المباراة كل من عبدالله بكري وعمرو مرعي.



وكان بيراميدز قد خاض مباراة ودية أمس أمام عجمان الإماراتي انتهت لصالحه بثلاثية نظيفة سجلها كل عبدالله السعيد (هدفين)، وإسلام عيسى (هدف).