وزير خارجية أمريكا يزور أستراليا

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إلى العاصمة الأسترالية (سيدني) تستمر ثلاثة أيام، حيث يلتقي خلالها برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ويشترك مع وزير الدفاع مارك إسبر في مؤتمر (أوسمين 2019) أو الاجتماعات التشاورية بين الولايات المتحدة وأستراليا على مستوى الوزراء، الذي تستضيفه غدا الأحد وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين ووزيرة الدفاع ليندا رينورلدز.



وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية - في تصريح صحفي - إلى أن بومبيو سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار القادة السياسيين في أستراليا، كما يلقي كلمة بشأن العلاقة القوية بين الشعبين الأمريكي والأسترالي.



ونوهت إلى التحالف والصداقة بين واشنطن وسيدني، وتعاونهما على مدى نحو قرن من الزمن في العديد من جبهات الصراع، إضافة إلى مجالات الأبحاث والاستكشافات العلمية والأعمال والثقافة والفنون.