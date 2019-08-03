التحقيق في وفاة عامل سقط من أعلي عقار بمدينة نصر

فتحت نيابة مدينة نصر الكلية تحقيقات موسعة في وفاة عامل بعد سقوطه من أعلى عقار، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات أن المتوفى اختل توازنه أثناء قيامه بتركيب شباك بأحد العقارات، ما أدى لسقوطه على الأرض، وأسفر عن مصرعه، دون وجود أي شبهة جنائية في الحادث.



وتلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا يفيد بسقوط شاب من أعلى عقار بدائرة القسم، وبالانتقال وبالفحص، عثر على جثة شاب مصاب بكسور مختلفة وكدمات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.