دورتموند يفتقد جهود هوميلز وبرانت وهازارد وموري في لقاء السوبر أمام بايرن

يفتقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم جهود قلب دفاعه ماتس هوميلز في مباراته أمام بايرن ميونخ في كأس سوبر ألمانيا مساء اليوم السبت.

وكان هوميلز30 عاما شكا من مشاكل خلال تدريب إحماء صباح اليوم الأمر الذي جعله يتخلى عن المشاركة في لقاء اليوم.

وكانت صحيفة "بيلد" تحدثت عن هذا الموضوع في وقت سابق.

بذلك يكون هوميلز رابع قادم جديد يغيب عن مباراة فريقهم أمام النادي البافاري في كأس السوبر بعد تأكد غياب جوليان برانت بسبب إصابة في العضلات وتورجان هازارد بسبب إصابة في الكاحل وماتيو موري بسبب إصابة في الكتف.

كما سيلعب الحارس مارفين هيتس محل الحارس الأساسي رومان بوركي الذي سيغيب بسبب إصابة في قصبة الساق.