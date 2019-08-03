رئيس وزراء موريتانيا الجديد: الرئيس كلفني بتشكيل حكومة تتميز بالكفاءة

قال رئيس الوزراء الموريتاني المكلف المهندس إسماعيل بده الشيخ سيديا إن الرئيس محمد ولد الغزواني كلفه بتشكيل حكومة تتميز بالكفاءة العالية؛ مراعاة منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف.

وأضاف ولد الشيخ سيديا - في أول تصريح له عقب تعيينه وزيرا أول (رئيس وزراء)، وتكليفه بتشكيل الحكومة - أنه سيشرع في تجسيد رؤية الرئيس الغزواني وبرنامجه الانتخابي المتكامل الذي "يسعى لتحقيق تطلعات جميع فئات شعبنا الأبي في الازدهار المرتقب والأمل الموعود".

وكان الرئيس الموريتاني قد كلف - في وقت سابق اليوم - اسماعيل ولد الشيخ سيديا (البالغ من العمر 58 عاما) بتشكيل الحكومة، بعدما تقدم محمد سالم ولد البشير باستقالة حكومته للرئيس.