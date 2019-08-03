تراجع الأرباح التشغيلية لمجموعة "بيركشاير هاثاواي" الأمريكية

سجلت مجموعة "بيركشاير هاثاواي" القابضة المملوكة لقطب الأعمال الأمريكي، وارين بافيت، تراجعا بنسبة 11% في أرباحها التشغيلية، حسب تقرير ارباح الربع الثاني الصادر اليوم السبت.

وانخفضت الأرباح التشغيلية، بعد خصم الأرباح من الأسهم والاستثمارات، من 9ر6 مليار دولار إلى 1ر6 مليار دولار على أساس سنوي.

وجاء التراجع بسبب زيادة التعويضات عن الحوادث من عملاء شركة "جيكو" التابعة لشركة بيركشاير.

كما أشارت بيركشاير أيضا إلى المنافسة من المنتجين الأجانب على المنتجات الزراعية، والظروف الجوية و"السياسة التجارية" باعتبارها سببا قويا في تراجع الإيرادات.

وارتفع صافي الفائض، وهو الدخل بعد خصم نفقات التشغيل، لمجموعة بيركشاير من 12 مليار دولار إلى 1ر14 مليار دولار.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، أن مجموعة شركات وارين بافيت تؤثر على الكثير من قطاعات الأعمال الأمريكية بما تمتلكه من عشرات الشركات، التى تعتبر أحيانا مقياسا للاقتصاد الأمريكي.

وأضافت أن النتائج الأخيرة لشركة بيركشاير تعد دليلا ما على تراجع القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي.