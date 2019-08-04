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اقتصاد

أسعار الذرة اليوم فى الأسواق

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:10 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد - طارق عتمان
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تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات، اليوم الأحد، مع ارتفاع درجات الحرارة وسجلت سعر العقود الآجلة للذرة تسليم أغسطس عند 6.1562 دولار للبوشل خلال التعاملات الاوروبية اليوم، متراجعة بنسبة 0.58 %.

وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.66 % لتتداول على انخفاض عند 6.1512 دولار للبوشل.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.

ويمثل الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.
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