مصرع 3 أشخاص في انهيار صخري على المصطافين بكاليفورنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم اليوم إثر انهيار جرف صخري على المصطافين بأحد شواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن السلطات المحلية قامت بإغلاق الشاطئ الواقع شمال سان دييجو بعد تدفق كميات كبيرة من الصخور الرملية من الجرف الصخرى ودفن بعض المصطافين تحت الرمال.

وأشار (صوت أمريكا) إلى ان الحادث أسفر عن مصرع سيدة فى الحال، فيما لفظ شخصان آخران أنفاسهما بعد نقلهما للمستشفى علاوة على إصابة رابع بجراح.