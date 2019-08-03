محمد الباز: مبادرة "حياة كريمة" مشروع قومي يجب أن يلتف المجتمع حوله

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المجتمع المصري بأكمله يجب أن ينظر بشيء من التقدير لمبادرة حياة كريمة، موضحًا أن هذه المبادرة يجب أن يعتبرها المجتمع المصري مشروعًا قوميًا، ويلتفون جميعا حوله.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الله خلق الناس طبقات ودرجات، ولكن هذا لا يعني أن يموت الفقراء في المجتمع ولا يجدون مأكل أو ملبس أو لا يتمكنون من العلاج والتعليم.

واستكمل أن مبادرة حياة كريمة تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، في القرى الأكثر فقرًا، أي الأسر التي تتجاوز نسبة فقرها 70%.



