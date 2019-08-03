الشرطة الأمريكية تحذر السكان.. تفاصيل عملية إطلاق النار في تكساس

أعلنت السلطات الأمريكية منذ قليل أنّ عملية إطلاق نار لا تزال جارية في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.



وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن متجر سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطوّر".



من جهتها أعلنت وسائل إعلام محليّة أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة.



ولم يتسنّ الحصول على تفاصيل إضافية في الحال.