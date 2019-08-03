يوفنتوس يعلن تعافي لاعبه المصاب قبل انطلاق الموسم

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم، تعافي نجمه من الإصابة التي لحقت به في بداية الفترة التحضيرية لانطلاقة الموسم الجديد.



وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن جورجيو كيليني، قائد الفريق انضم للتدريبات الجماعية للبيانكونيري، اليوم السبت، بعد تعافيه من الإصابة.



وكان كيليني، قد تلقى إصابة في عضلة الساق، خلال بداية الفترة التحضيرية ليوفنتوس، ابتعد على أثرها في الفترة الأخيرة عن المشاركة بالتدريبات.



وأفاد يوفنتوس، أن ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد، منح فريقه عطلة يوم غدٍ الأحد، على أن يعود البيانكونيري للتدريبات مجددًا يوم الإثنين، للتجهيز لبداية الدوري.



ويستعد يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد وديًا، للاستعداد لبداية الموسم، عندما يحل اليوفي ضيفًا على نظيره بارما في الجولة الأولى من الكالتشيو.

