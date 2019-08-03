سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أصيب العديد من الضحايا في إطلاق نار في منطقة هوكينز بولاية تكساس الأمريكية، وسط مطارات بين الشرطة ومنفذ الهجوم.



وأشارت قناة " CNN " الأمريكية في تقرير مساء اليوم، إلى أن الشرطة حذرت من الاقتراب من موقع الحادث، حيث لم يتم السيطرة حتى الآن على منفذ الهجوم.



من جانبه قال مدير مطعم أوسكار كولازو لشبكة "سي إن إن إن" إن ثلاثة من موظفي شركة "وول مارت" التي تعرضت لإطلاق النار لجأوا إلى المطعم للاحتماء من إطلاق النار.



وقتل الاسبوع الماضي شابًا يبلغ من العمر 38 عاما، وأصيب 11 آخرين في إطلاق نار، في حديقة براونزفيل في بروكلين بنيويورك، ضمن مهرجان سنوي للطعام، فيما انتحر منفذ الهجوم.



