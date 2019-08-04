أسعار المراوح اليوم.. "توشيبا 4 ريشة" بـ 489 جنيهًا

شهدت الأسواق، اليوم الأحد، تراجعًا في بعض أسعار الأجهزة الكهربائية، وترصد "الدستور" أهم السلع التي تراجعت، ومنها "المراوح".



وسجلت مروحة تورنيدو بوكس 4 ريشة سعر 375 جنيهًا، وتورنيدو سقف خمس سرعات 350 جنيهًا، وتورنيدو مكتب 3 سرعات وبها أباجورة 479 جنيهًا.



بينما سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة سعر 569 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة سعر 489 جنيهًا، وتوشيبا استاند 4 ريشة بسعر 825 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة سعر 425 جنيهًا، ومراوح فريش عمود سعر 405 جنيهات، وفريش استاند بسعر 300 جنيه، وفريش سقف بسعر 115 جنيهًا.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.