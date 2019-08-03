ثيم يتوج ببطولة كتسبويل للتنس

تُوج اللاعب النمساوي دومينيك ثيم ببطولة كتسبويل المفتوحة للتنس بالنمسا، بعد فوزه السبت على الإسباني ألبرت راموس بنتيجة 7-6 (7-0) و6-1 ومنعه من الفوز بالبطولة الثانية على التوالي، وذلك في مباراة شهدت توقف لأكثر من ساعة بسبب الأمطار.



وتواجه اللاعبان في مناسبتين من قبل كانت الأولى في بطولة تشنجدو الصينية عام 2016 وفاز حينها اللاعب الإسباني، والثانية في بطولة ريو دي جانيرو عام 2017 وكان الفوز حينها من نصيب النمساوي.



وكان راموس يبحث عن التتويج بالبطولة الثانية على التوالي له بعد فوزه الأسبوع الماضي ببطولة جاشتاد للتنس (سويسرا).