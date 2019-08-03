رئيس "السيوف": لا صحة لإغلاق مصانع حديد.. وزيادة الأسعار غير منطقية

- تدخل الدولة منع احتكار صناعة الأسمنت وارتفاع أسعاره

- أحذر من فتح الاستيراد للمصانع الصغيرة.. وعلى «حماية المنافسة» إغلاق «المسابك»

- جهاز حماية المنافسة لا يؤدى دوره المطلوب فيما يخص صناعة الحديد



قال المهندس على الدسوقى رئيس شركة «السيوف لمواد البناء» إن مصنعى ومنتجى الحديد ليس لهم الحق فى الاعتراض على قرار وزير الصناعة بشأن منتج «البليت»، نافيًا صحة ما تردد عن تعطل الطاقات الإنتاجية وإغلاق بعض المصانع، معتبرًا أن زيادة سعر الحديد ١٠٠٠ جنيه بسبب تلك الأزمة «العشوائية» و«غير المنطقية».



حذر رئيس «السيوف لمواد البناء» من فتح باب الاستيراد للمصانع الصغيرة، قائلًا: إن ذلك يؤثر على المصانع الكبرى التى تنتج كميات كبيرة، مثل «العز» و«بشاى» و«الجارحى» و«السويس للصلب» و«المصريين»، بينما لم تتضرر مصانع الدرفلة الصغيرةم، لأن هناك فجوة فى السعر.

وكشف عن انتشار بعض منتجات الحديد غير الآمنة دون مراقبة، منذ ٤ سنوات، موضحًا: «تنتج بعض المصانع البليت غير المطابق للمواصفات لتحصل عليه مصانع الدرفلة الصغيرة وتقوم بسحبه وإنتاجه كحديد تسليح».

وأضاف: «المصانع التى تنتج البليت السيئ موجودة فى أماكن عديدة، وليس على طريق الإسكندرية فقط، ولا يجوز وصفها بالمصانع، لكن توصف كمسابك تنتج مربعات الصلب أو البليت»، مشيرًا إلى أن الرقابة والمسئولين بالدولة غير قادرين على إصدار أى قرار قانونى يردع تلك «المسابك».

ورأى أن التغيير فى أسعار الحديد منطقى، لأن تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع الأسعار من ٦ لـ١٠ آلاف جنيه وأكثر، كما أن أسعار الحديد ترتبط بأسعار البورصة العالمية، وكذلك ترتبط بأسعار الخامات مثل «البليت» أو الخردة، وأنه وفقًا لذلك لا يستطيع أحد التحكم فى أسعار الحديد بمصر كما يعتقد البعض.

وأضاف: «الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات لم تؤثر على تجارة الحديد أو على معظم أسعار السلع، على عكس زيادة المحروقات فى العام الماضى، التى تأثر بها كل شىء، ما تسبب فى ارتفاع تكلفة النقل وزيادة مرتبات العاملين».

واعتبر «الدسوقى» أن جهاز حماية المنافسة لا يؤدى دوره المطلوب فيما يخص صناعة الحديد، وأنه يجب عليه إغلاق مصانع الدرفلة السيئة، التى تسمى «المسابك»، لما تمثله من خطورة عالية، وأنه لا بد أن يساعد فى تنفيذ قرار الوزير بفرض رسم الحماية، لتنمية الصناعة الوطنية.

وعن الأسمنت، قال: «هناك مبالغة فى أسعار الأسمنت من قبل المنتجين، خاصة من المستثمرين الأجانب، الذين لا يرغبون فى تدخل الدولة للحد من ارتفاع الأسعار»، مشددًا على أنه «لولا تدخل الدولة بإنشاء خطوط إنتاج جديدة، كان من الممكن أن يصل سعر طن الأسمنت إلى ١٥٠٠ جنيه، كما أن إنشاء القوات المسلحة خطوط إنتاج فى بنى سويف وسيناء ومناطق أخرى يمنع احتكار الإنتاج».

وأضاف: «هناك شبه احتكار عالمى فى صناعة الأسمنت، وهو ما أثبتته المحاكم والدراسات خلال السنوات الماضية، على عكس ما يحدث فى تجارة الحديد، حيث تستحوذ بعض شركات الحديد على الشركات الأخرى، لكنها لا تعد ممارسات احتكارية يرفضها القانون».

وكشف «الدسوقى» عن أن شركته تبيع ٧٠ ألف طن فى العام، وتمتلك توكيلات لجميع مصانع حديد التسليح فى مصر، وعلى رأسها شركة «عز الدخيلة» بمجموعتها، كما أنها تعتمد على شركات المقاولات، وتعمل على البيع نصف الجملة أو التجارى على مستوى الجمهورية، مع وجود جزء خاص بالبيع القطاعى للمستهلك النهائى أو المباشر.

وأكد أن حجم مبيعات مواد البناء لم ينخفض عقب ثورة ٢٠١١، نظرًا لكثرة البناء دون ترخيص على الأراضى المخالفة والعشوائيات فى هذه الفترة، لكن المشروعات الكبرى كانت متوقفة على عكس ما يحدث الآن، لافتًا إلى سعى الحكومة للتخطيط رغم معوقات التنمية.

وقال «الدسوقى» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه فكر عال للتطوير وبناء مصر جديدة، لكن هذا التطوير يتطلب الكثير من الوقت، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية أسهمت فى دعم السوق وتعويض فترة الركود خاصة فى السوق العقارية، وذلك بسبب معالجة مشاكل المبانى دون ترخيص، حيث توجد حاليًا رقابة شديدة على مستوى الجمهورية، وأى عقار به مخالفة تتم إزالته.

