باتريسيا تصطدم بفان أويتفانك في نهائي كارلسروه للتنس

تأهلت اللاعبة الرومانية باتريسيا ماريا تيج، لنهائي بطولة كارلسروه للتنس "ألمانيا" بعد فوزها، اليوم السبت، في الدور نصف النهائي على الإيطالية جاسمين باوليني بواقع مجموعتين دون رد.



وفازت الرومانية على باوليني بنتيجة 6-2 و6-0 بسهولة كبيرة في مباراة دامت تقريبا لمدة 57 دقيقة.



وستواجه باتريسيا في النهائي اللاعبة البلجيكية أليسون فان أويتفانك، التي تغلبت في نصف النهائي على الإسبانية باولا بادوسا بنتيجة 7-6 (7-3) و7-6 (8-6).