ممثل مصاب بمتلازمة داون بطلا لفيلم هوليوودي

نجح فيلم "ذا بينات باتر فالكون" الجديد في شق طريقه إلى البساط الأحمر بهوليوود بأسلوب غير معتاد، إذ قام ببطولته زاك جوتسجن وهو ممثل يعاني من متلازمة داون.



وخلال رحلته يلتقي محتالًا يجسد دوره شيا لابوف، بطل سلسلة أفلام (ترانسفورمرز) أو "المتحولون"، وتنشأ بينهما صداقة.



وتشاركهما البطولة داكوتا جونسون في دور الممرضة التي ترسلها دار الرعاية للبحث عن بطل الفيلم.



والفيلم واحد من بين أفلام قليلة في هوليوود تمنح دور البطولة لممثل مصاب بمتلازمة داون.



وقال تايلر نيلسن ومايكل شوارتز، اللذان أخرجا وكتبا الفيلم، إنهما التقيا جوتسجن لدى تطوعهما في معسكر للمعاقين وقال لهما وقتها إنه يريد أن يصبح نجمًا سينمائيًا.



وقرر الاثنان في أول تجربة لهما للخروج بفيلم روائي طويل كتابة قصة تصلح لأن يكون جوتسجن بطلها.



وأبهر الفيلم النقاد، وحصل على تقييم إيجابي نسبته 100% من موقع "روتن توميتو" المعني بتقييم ونقد الأفلام.



ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في الولايات المتحدة في 9 أغسطس.