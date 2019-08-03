مقتل صحفي في المكسيك

أفادت تقارير إعلامية، اليوم، بأن صحفيا قتل في شرقي المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الصحفيين الذين قتلوا في البلاد خلال هذا العام إلى تسعة.



وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" أن الصحفي خورخي سيليستينو رويز فاسكويز، قتل بالرصاص في أكوبوبان بولاية فيراكروز شرقي البلاد.



وقال حاكم الولاية كولويتلاواك جارسيا، عبر حسابه على تويتر: "ندين عمل القتل الجبان للمراسل خورخي رويز.. وسنُقدم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. إن قتله لن يمر بدون عقاب".



وعمل رويز لدى صحيفة جرافيكو دي خالابا، وقال مرارا إنه تلقى تهديدات بالقتل.



تعتبر المكسيك واحدة من أخطر الأماكن بالنسبة للصحفيين، وقتل عشرة صحفيين في البلاد خلال العام الماضي، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.



وتقف عصابات المخدرات القوية أو المنظمات الإجرامية أو سياسيون فاسدون وراء هذه الجرائم على الأرجح.