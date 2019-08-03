سيارات لتوزيع مياه الشرب في المناطق المحرومة بالعريش

أعلن مجلس مدينة العريش، عن توفير سيارات لتوزيع مياه الشرب على المواطنين في المناطق المحرومة بمدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء.



وأكد رئيس مركز ومدينة العريش وليد المعداوى، أنه يتم توزيع مياه الشرب على المواطنين بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، موضحا أنه تم توفير سيارتين لتوزيع المياه على أهالي منطقة عاطف السادات بمحافظة العريش نظرا لعدم وصول المياه إليهم نتيجة الحفر فى شوارع العريش.