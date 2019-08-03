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رياضة

قوانغتشو إيفرجراند يحافظ على صدارة الدوري الصيني

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:56 م
جريدة الدستور
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حافظ قوانغتشو إيفرجراند على صدارة الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم بانتصار 3-صفر على شاندونغ لونينغ اليوم السبت ليقترب من لقبه الثامن في تسع سنوات.

وهز وي شيهاو وإلكسون وباولينيو الشباك في الشوط الثاني لفريق المدرب فابيو كانافارو الذي يسعى لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لصالح شنغهاي سيبج.

ويتقدم قوانغتشو بأربع نقاط على بكين جوان قبل تسع جولات من النهاية بعد انتصار الفريق القادم من العاصمة الصينية 2-صفر على هيبي سي.إف.إف.سي في أول مباراة للمدرب الجديد برونو جنيسيو.

وفقد سيبج نقطتين بتعادله بدون أهداف مع تيانجين تيانهاي المتعثر.

ورغم الهزيمة الثانية على التوالي ظل شاندونغ في المركز الرابع متقدما بأربع نقاط على جيانغسو سونينغ الذي تعادل 2-2 مع قوانغتشو آر اند إف.

ورفع داليان يفانغ رصيده إلى 30 نقطة بقيادة مدربه رفائيل بنيتز بعد انتصاره 2-1 على تشونغقينغ ليفان.

وتعادل شنغهاي شينهوا 2-2 مع وهان زال ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي بجميع المسابقات ويحتل المركز 12.

وتغلب تيانجين تيدا 2-صفر على هينان جياني فيما تعادل بكين رينهي متذيل الترتيب 1-1 مع شينتشين.
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