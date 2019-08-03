الجيش السوداني يعلن ضبط كميات أسلحة ضخمة بالخرطوم

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم السبت، ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمخدرات في نواحي العاصمة الخرطوم.



وقال متحدث باسم الجيش السوادني في بيان صحفي مساء اليوم، إن السودان تحميه أجهزة أمنية وعسكرية تتمتع بالمهنية لتحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.



وشدد المتحدث باسم الجيش السوادني على العمل والتنسيق بين أجهزة الاستخبارات بالجيش والمخابرات العامة، وكذلك قوات الدعم الشريع ووجود يقظة أمنية كاملة، من أجل حماية المواطن وحماية السودان من كل المهددات الداخلية والخارجية.



وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغير إلى الاتفاق على الصيغة النهائية للوثيقة الدستورية وسط دعم شعبي ودولي للاتفاق المقرر توقيعه بشكل نهائي غدًا في العاصمة الخرطوم.