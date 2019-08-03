مقتل شخص وفقدان 13 في فيتنام إثر إعصار ويفا

لقى شخص مصرعه وفقد 13 آخرون اليوم السبت، بعد أن ضرب إعصار ويفا الساحل الشمالي لفيتنام، حسبما ذكرت السلطات.

وتم الإبلاغ عن مقتل شخص واحد في مقاطعة باك كان الجبلية، في حين أفادت التقارير بفقدان 13 شخصا في مقاطعة ثانه هوا الساحلية، حسبما ذكرت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية في بيان.

ووصل إعصار ويفا إلى اليابسة في حوالي الساعة 10 مساء (1500 بتوقيت جرينتش) أمس الأول الخميس في مقاطعة كوانج نينه، التي تضم خليج (هالونج باي) المدرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو ومدينة هايفونج المجاورة.

وانخفضت شدته ليتحول إلى منخفض استوائي اليوم السبت، مع استمرار سقوط الأمطار في العاصمة هانوي حتى المساء.

وتم نشر حوالي 800 جندي من الجيش والميليشيات الوطنية للمساعدة في الإغاثة من الكوارث في المقاطعات الواقعة بشمال شرقي البلاد، حيث من المتوقع أن تشهد المجتمعات مزيدا من الفيضانات المفاجئة والانهيارات الصخرية الخطرة في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يصل منسوب الأمطار إلى 400 ملليمتر في المنطقة حتى مساء الأحد.