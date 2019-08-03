إيطاليا: اعتقال 7 أشخاص يشتبه في علاقتهم بتدافع أودى

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، اعتقال سبعة أشخاص يشتبه في أنهم السبب وراء تدافع فى ملهى ليلى أودى بحياة ستة أشخاص في إيطاليا عدة أشهر.



ويعتقد أن الأشخاص السبعة جزء من عصابة إجرامية استخدمت رذاذا مهيجا للجلد والاغشية الحساسة لتشتيت انتباه الحشود أثناء تنفيذ عمليات سطو منظمة.



وتتراوح أعمار ستة من المشتبه بهم بين 19 و22 عامًا، ويخضعون لتحقيق بشأن التسبب في أضرار جسدية أفضت إلى وفاة. وقالت الشرطة إن شبهات تحوم حول تورط الشخص السابع في هذه الأعمال.

وهناك خمسة من الشباب بين الأشخاص الستة الذين لقوا حتفهم في التدافع الذي وقع في ملهى لانتيرنا أتسورا الليلي في كورينالدو، بالقرب من مدينة أنكونا الساحلية المطلة على البحر الأدرياتيكي في ديسمبر.

وأصيب نحو 200 شخص في الحادث، وكانت إصابة البعض خطيرة، بينما أصيب كثيرون بكدمات شديدة وكسور في العظام.

وكان حوالى ألف شخص في انتظار أداء مغني الراب "سفيرا إيباستا" عندما وقع الحادث.