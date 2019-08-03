تجديد حبس سيدة قتلت والدتها وذبحت قطة على جثتها بالزيتون

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس سيدة قتلت والدتها وذبحت على جثتها قطة بالزيتون 45 يوما على ذمة التحقيق.



تلقى الرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة عمرها 81 سنة، في عقار بشارع سليم الأول بدائرة القسم.



على الفور انتقل الرائد أحمد صبري، معاون المباحث، ووجد الجثة مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على قطة مذبوحة أعلى جثة المجنى عليها، وتم تشكيل فريق بحث ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بسؤال نجليها أحدهما مهندس والآخر طبيب مصاب بجرح باليد اليمنى، حيث قرر الأول تلقيه اتصالًا هاتفيًا من شقيقتهما موظفة سابقة، عمرها 45 سنة، ومقيمة صحبة والدتها "المجنى عليها" بمحل البلاغ، وطلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتهما ووجود قطتها مذبوحة أعلى الجثة، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون"، عليهما آثار دماء، ولدى محاولة الثاني السيطرة عليها قامت بالتعدي عليه.



وأضاف أن شقيقته مريضة نفسيًا منذ عدة سنوات وسبق علاجها بإحدى مستشفيات الطب النفسي لمدة 6 أشهر، وبتاريخ الواقعة انتابتها حالة هياج قامت على أثرها بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.